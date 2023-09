Dopo la storica qualificazione in Europa League ottenuta la scorsa stagione, il Brighton di De Zerbi non sembra volersi fermare. In estate sono stati ceduti giocatori importanti come Caicedo e Mac Allister, ma i bookmaker vedono con favore la campagna acquisti e l’inizio spumeggiante in campionato: tre vittorie e una sconfitta ma, soprattutto, il miglior attacco della Premier League (12 reti). Secondo gli esperti il tecnico italiano quest’anno potrebbe portare la squadra del sud inglese su palcoscenici ancor più prestigiosi, centrando la qualificazione in Champions League: l’arrivo del Brighton tra le prime quattro del campionato si gioca tra 3,25 e 3,50. I Seagulls potrebbero accedere alla massima competizione europea anche vincendo l’Europa League, con De Zerbi che conquisterebbe il primo, storico, trofeo europeo. Attualmente i betting analyst vedono il Brighton secondo solo al Liverpool per il successo nella competizione e offrono il trionfo finale a 14.