Roberto De Zerbi è stato ufficialmente richiamato dalla Football Association la Federazione calcistica inglese in seguito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dopo la gara, pareggiata e terminata in 10 uomini, contro lo Sheffield United e in cui ha attaccato arbitri e la gestione del VAR in Premier.



LE DICHIARAZIONI - "Sono onesto e chiaro, non mi piace l'80% degli arbitri inglesi. Non è una novità, non mi piacciono. È il comportamento, non mi piace il loro comportamento in campo. Se vedo le nuove regole è espulsione, chiaro. Ma sono stato un giocatore e la dinamica della situazione non era da cartellino rosso, ma dobbiamo accettare la decisione. L’Inghilterra è l’unico Paese dove quando c’è il Var non sei sicuro che la decisione sia giusta. In altri Paesi bisogna essere sicuri al 100% che la decisione presa sia giusta. In Inghilterra no, e non riesco a capire".



IL RICHIAMO - Secondo quanto riportato da Sky la FA ha ufficialmente richiamato con un avvertimento scritto Roberto De Zerbi in cui sarà tenuto sotto osservazione e non saranno tollerati altri commenti che riguardano gli arbitri.