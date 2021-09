In vista della partita contro l'Inter, l'allenatore dello Shakhtar Donetskha rilasciato un'intervista ad Amazon Prime:ed era l'ultima cosa che avrei voluto fare e nel momento che ho deciso di andare via ho trovato la società più simile a me nello Shakhtar.ma lo dico senza rabbia, senza rancore, senza far nessun tipo di polemica. Non credo di essere il più visionario tra gli allenatori, penso solo di aver coraggio: a volte noi tecnici non siamo frenati dalle idee, ma dalle conseguenze.Siamo polemici ma la polemica è segno di passione. L'italiano è tifoso e tifoso è passione, come in Sud America. Siamo molto strategici nelle partite. La scuola italiana ti fa la radiografia dell'avversario nel dettaglio, spesso però lo si fa pensando con la palla agli avversari e noi a cercare il mezzuccio per il risultato e questo non mi trova d'accordo".ha definito una follia il suo addio all'Italia: "Adesso io sono all'estero, sono in un campionato meno prestigioso di quello italiano e sentire un allenatore che mi nomina, facendomi un complimento del genere, mi ha emozionato"."Assolutamente non sento mio il trionfo dell'Italia e nessun altro allenatore al di fuori di Mancini deve sentirlo suo., tre anni fa era impensabile, soprattutto per Locatelli e Raspadori, Berardi aveva già un nome.Nel mio caso vale una qualificazione in Europa, un campionato".