Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sportitalia di Vincenzo Italiano, considerato l'erede del tecnico bresciano: "Se Italiano è il nuovo De Zerbi? Lui è lui, non serviva certo la A per dimostrare che è forte, lo aveva già dimostrato. Non si vincono così tante fare di fila per caso, ma il giocare bene è sempre soggettivo".