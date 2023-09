Guai a parlare di Cenerentola, ilora è una certezza della Premier League e molto lo deve a. Era ilraccogliendo l'eredità di, ritenuto il progenitore del nuovo progetto., con la storica qualificazione all'come brillante tappa intermedia. L'arte delle idee e il coraggio di lanciare i giovani, due marchi di fabbrica del tecnico bresciano fin dalle prime esperienze in panchina, perfezionati all'estremo. Accompagnati anche da scelte forti nel corso di questo anno, dal taglio dia gennaio a quello del portiere, la scommessae la fiducia a- "" il grido di battaglia, ribadito in una recente intervista a The Athletic, ma per divertirsi bisogna anche vincere e i risultati ora accompagnano sistematicamente le belle prestazioni. Ilè stato l'ultima vittima - la quarta sulle cinque affrontate finora in Premier League (sconfitta solo conil West Ham) -, un, a maggior ragione guardando il valore complessivo dell'undici titolare del Brighton:, meno di un quarto di quanto è costato il solo Hojlund ai Red Devils. Non che i Seagulls vincano sempre e solo con scommesse low cost, anzi, il progetto in estate è entrato in una sorta di fase 2.0 perché gli introiti ricavati dalle cessioni monstre (al Chelsea per 116 milioni,al Liverpool per 42,al Chelsea per 23) sono stati reinvestiti in maniera importante:dal Watford (34 milioni),dal Lille (27),dall'Anderlecht (20) edalla Fiorentina (17), più gli ingaggi a zero die il prestito didal Barcellona. Certo il saldo rimane ampiamente positivo (), ma fa capire come le ambizioni del Brighton stiano crescendo di pari passo con lo sviluppo delle idee di De Zerbi e l'attuale situazione di classifica - in piena lotta per un posto in Champions League - possa diventare in un futuro neanche lontano una bella abitudine.- De Zerbi sta bene al Brighton e non ha paura di dirlo, ma non si è mai nascosto neanche sulle, ammessa candidamente lo scorso giugno (". Comunque è un mio obiettivo, poi vedremo dove"). E in Serie A gli interessamenti non mancano: era stato un'idea dell'qualora si fossero separate le strade con Simone Inzaghi, ci aveva pensato anche la, lalo ha inserito nella lista dei potenziali eredi di Massimiliano Allegri e ora, dopo l'umiliante sconfitta nel derby, diversi tifosi del- club in cui si è formato calcisticamente per tre anni - invocano il suo nome per sostituire Stefano Pioli. Discorsi prematuri, che però danno la dimensione di un mercato sempre più importante per De Zerbi, legato al Brighton da un. I Seagulls oggi se lo tengono stretto, ma con il caso Potter hanno dimostrato di saper andare oltre ai singoli allenatori individuando i profili più adatti per portare avanti un progetto e un'identità ormai ben definiti.- De Zerbi si gode un anno da 10 e lode in Premier League, allo stesso tempo può anche guardare con soddisfazione i primi frutti del suo lavoro da 'maestro', perché i suoi allievi cominciano a brillare.è partito con il piede giusto nella sua nuova avventura alla. E' entrato nello staff di Allegri come, colui che di fatto studia e organizza la fase d'attacco,e il suo lavoro ha già prodotto i primi risultati, considerando la ritrovata verve offensiva dei bianconeri: con lui si è alzata l’intensità delle sedute di allenamento e i risultati si son visti in campo. Pressing molto più alto e aggressivo, recupero del pallone in avanti e verticalità per sfruttare gli esterni, una Juve insomma meno passiva e più reattiva. Una proposta di gioco ereditata da De Zerbi e trasportata in questa tappa juventina. Non è da meno, che dopo anni in Turchia è approdato in Francia, alla guida di unche sta ingranando:e una risposta a distanza alla vittoria del maestro ad Old Trafford. 'Piccoli De Zerbi' crescono, anche questo è un altro dettagli di un anno magico.@Albri_Fede90