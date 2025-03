2025 Getty Images

Il pesante 0-4 subito dall'Atalanta all'Allianz Stadium non solo infrange i sogni di rimonta scudetto della, ma mette al rischio il quarto posto in attesa di Lazio-Udinese di stasera. I bianconeri non perdevano così male in casa dal derby del 1967 e la posizione di Thiago Motta traballa sempre più. L'addio del tecnico italo-brasiliano entro fine campionato si gioca infatti a 2 suUn crollo ulteriore rispetto al 2,75 della scorsa settimana. In caso di mancata conferma, i bookmaker offrono Gian Piero Gasperini a 5,50 sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Seguono, in lavagna, l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, a 6,50, e il ritorno di Antonio Conte a 7,5 volte la posta.