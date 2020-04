Nel calcio di oggi, in cui la riscoperta della proposta di gioco ha finito per cambiare anche il modo di interpretare i diversi ruoli, anchee marcare l'attaccante avversario. La capacità di impostare e far partire l'azione offensiva dal basso con fluidità diventa un requisito sempre più fondamentale e nell'- scuola di calcio di comprovata affidabilità - si sta facendo strada un giocatore che incarna al meglio questa filosofia:- Classe 2003, nato ad Halle - una cittadina delle Fiandre - dall'età di 6 anni gioca con la maglia dei malva.. Piedi da centrocampista, visto che insieme al compagno di squadra Stroeykens (fantasista classe 2004 molto interessante) è spesso incaricato della battuta dei calci di punizione. Elemento di spicco della formazione Under 18,, che lo ha aggregato più volte agli allenamenti.- Elegante nella postura e delle movenze, deciso e sicuro nelle giocate, viene descritto così dal direttore sportivo Michael Verschueren: "Se Zeno continua a lavorare in questo modo, sarà utile per il futuro.". Un messaggio chiaro alle pretendenti che gli hanno stampato gli occhi addosso, come conferma anche il(fino al 2022) siglato nei mesi scorsi. Come l'sul conto di Debast, paragonato in patria ai connazionali Kompany e Alderweireld.