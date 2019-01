Il debutto di Kevin Prince Boateng al Barcellona è tutt'altro che da sogno. L'ex Sassuolo parte titolare al centro dell'attacco, al posto di Suarez, nell'andata dei quarti di finale di Copa del Rey contro il Siviglia, ma non trova fortuna nell'ora di gioco concessagli da Valverde al Sanchez Pizjuan e subisce invece la prima sconfitta in maglia blaugrana: 2-0 per gli andalusi, trascinati dalle reti di Sarabia e Ben Yedder nella ripresa; l'attaccante francese ha dedicato il proprio gol al collega Emiliano Sala, il cui aereo risulta ancora scomparso, con una maglietta e una scritta "per mio fratello, forza Emiliano". Delusione per il Barcellona, che al Camp Nou sarà chiamato alla rimonta per accedere alle semifinali.