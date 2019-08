Debutto shock per il nuovo attaccante dello Zenit San Pietroburgo appena arrivato dal Barcellona, il brasiliano Malcom, che ha subito dovuto sperimentare il razzismo dei tifosi russi, nel giorno del suo debutto nello stadio casalingo. Appena entrato in campo nel match contro il Krasnodar, i tifosi del club russo hanno alzato uno striscione con scritto:"Dovete mantenere le tradizioni e non firmare con i giocatori neri".