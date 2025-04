Decifrare il Milan è un'impresa: da Fonseca a Conceicao, squadra paradossale e inaffidabile

Redazione Calciomercato

Finisce 2-2 quasi con le stesse modalità di un paio di ore prima, a Parma, con l’Inter che aveva confezionato il doppio vantaggio, poi sprecato (anche) per colpa delle fantasiose sostituzioni 'Inzaghiane'.È però evidente che riesce a tirare fuori il meglio di sé quando si trova sotto. Era accaduto a Lecce e con il Como, tanto per citare gli esempi più recenti. È successo con la Fiorentina.

Il risultato “live” assomiglia alla situazione degli allenatori, sia Fonseca che Conceicao: la cosiddetta “ultima spiaggia” per gli inquilini della panchina rossonera è sempre diventata almeno la “penultima”.- senza offesa -Lo è nei singoli e nel collettivo, quasi in uguali proporzioni. Tanto per dire:non è più quello del 2024, ma qual è il vero Pulisic? Lo stesso interrogativo si può rivolgere a, cui si adatta bene l’antica definizione “croce e delizia”. Almeno stavolta: assai più croce che delizia.

Come evidenziato anche dal derby di Coppa Italia,, ben disposto a fare anziché strafare. In questo contesto difficilissimo da comprendere, c’è poi l’evidenza surreale del centravanti. Il più atteso e pagato,, sta per diventare la terza alternativa ad(che l’ha già superato) e(che sta per superarlo). Proprio come gli esami,, che insegue l’Europa attraverso il campionato, ma non disdegna anche la traiettoria in Conference League.

