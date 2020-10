"Ha avuto un impatto impressionante". Parola di, il terzino del futuro decollato al Pescara un anno fa con cinque gol e sei assist in una stagione difficile per la squadra. Eppure si è messo in mostra questo esterno classe '99, non esercitata in estate perché il Covid ha condizionato investimenti di questo tipo negli incastri di tutti i club, inclusi i nerazzurri.- Se lo sta godendo il, bravo a investire su questo talento sfidando anche la concorrenza della Fiorentina che si è mossa seriamente in estate., un'altra giovane scommessa azzeccata tanto che oggi torna in mente il: l'idea era di prenderlo dal Pescara e girarlo in Under 23, ma il ragazzo era già pronto per il grande salto in Serie A. Ecco perché l'affare è sfumato, meglio un percorso diverso, Cagliari diventa la pista perfetta per il decollo di Gabriele. Già nel giro dell'Under azzurra e pronto a crescere ancora.ma la priorità totale è focalizzarsi sul Cagliari. Che ha creduto davvero in Zappa, oggi uno dei terzini più interessanti in prospettiva della Serie A.