La commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento proposto negli ultimi giorni e che si proponeva di abolire o quantomento modificare il Decreto Crescita per i calciatori sull’agevolazione fiscale per gli ingaggi dei calciatori “impatriati”.



Secondo Tuttosport la modifica proposta dal senatore del Pd Tommaso Nannicini è stata bocciata nonostante il sostegno dell'Assocalciatori secondo cui lo sconto sull'irpef non è stato utilizzato solo per calciatori di caratura internazionale, ma anche per giovani della Primavera, a svantaggio di calciatori italiani o comunque già presenti nei nostri campionati, che non potevano godere di questi sgravi.