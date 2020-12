Scenari allarmanti a livello economico per il calcio italiano e per la Roma. L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere tramite una circolare di non ritenere più valido il bonus del ‘Decreto Crescita’ in quanto quest’ultimo non può essere applicato finché non verrà emesso il decreto attuativo. Cadrebbe così al momento il risparmio sulla tassazione per gli ingaggi dei calciatori arrivati in Italia dal 2019 ad oggi, risparmi che per la Roma sono quantificabili nell’ordine dei 9 milioni di euro, terza squadra italiana ad aver beneficiato di più del bonus dopo Inter (18 milioni) e Juventus (17 milioni). Una cifra che il club giallorosso, come le altre società, potrebbe addirittura dover restituire allo Stato.