La notizia della decisione da parte del Consiglio dei Ministri di, inserita nella bozza del Milleproroghe, delha scosso il pallone italiano, con i club di Serie A che dal primo gennaio non potranno più utilizzare gli sgravi fiscali previsti dalla norma., Senatore e presidente della, ha commentato duramente a notizie.com:, non va bene così anche perché lo Stato non incassa i soldi, se tu hai uno straniero che paga le tasse in Italia sarà meglio di uno che non viene e non le paga no? Voglio vedere chi viene adesso, grande idea..., l’anno scorso ci sono state tre squadre in tutte e tre le finali europee, adesso voglio vedere che succederà, vorrà dire che".- Lotito prosegue: "Responsabilità del Ministro dello Sport Abodi? A me risulta che il ministro Abodi abbia portato lui due mesi di proroga, ma sono saltati anche quelli. Se sono amareggiato? Mah, le cose che non seguo io, vanno in un certo modo, e nel caso specifico, giuro, non conosco i fatti, vedremo...".- La chiusura di Lotito, poi, è forte: "Problemi con la Lazio? Assolutamente no, la Lazio ha i suoi contratti, ma non è tanto quello il tema, i. Dovete tener presente una cosa: che il campionato perderà di competitività adesso, sicuro. Ci faranno vedere cosa riusciranno a fare chi era contrario a questa cosa. L’Aic era contraria, ad esempio, ha detto delle cose talmente infondate e fuori da ogni logica, tipo che questo decreto mina la crescita dei vivai italiani, ma che porti quelli di 14 anni in prima squadra? Ma per favore, ancora con queste scemenze. Preistoria? Si, nel calcio lo sono ma stanno ancora lì... vedremo".