L'argomentoè tornato d'attualità nelle ultime ore. Il governopotrebbe infatti decidere di procedere con l'eliminazione della tassazione agevolata in favore dei club introdotta nel 2019, un'eventualità che spaventa il nostro calcio. L'ad del, ha detto: “e l’equilibrio tra risultati sportivi ed investimenti.”. Gli ha fatto eco il presidente della: "Il quadro normativo deve aiutare la Serie A,. Aspettiamo di raccogliere dati e capire se ha funzionato o no intanto".È passato un mese da quando si era sparsa la voce secondo cuiIl nostro calcio ha temuto di dover abolire il provvedimento, prima di scendere a più miti consigli, optando per. Il dl arriverà ine il mondo del calcio spera che resti valdio, con i giusti correttivi, e che si possa fare affidamento su questo sgravo fiscale anche nelle prossime annate.e possono permettersi di avvicinare campioni che arrivano da campionati stranieri altrimenti difficilmente avvicinabili. I club italiani hanno chiesto al Governo un compromesso: fare in modo di usufruirne per i calciatori ritenuti 'di interesse', quelli utili al blasone della Serie AMa riavvolgiamo il nastro:Il Decreto Crescita è un decreto legge pubblicato ilche prevede una serie di misure finalizzate alla ripresa della crescita economica e degli investimenti in Italia. La norma ha fino ad ora consentito alle società di. In sostanza,Il Decreto Crescita, dopo la sua conversione in legge, è risultato effettivo dal 1 gennaio 2020 e ha portato benefici a partire dalla stagione 2020/21. Si tratta insomma di un grande vantaggio per i club italiani, cheDal maggio 2022, il Decreto Crescita è stato aggiornato per quanto riguarda lo sport: può essere valido solo per atleti che hanno contratti da un milione di euro in su e che abbiano compiuto almeno 20 anni.