Sulle colonne del Sun, Troy Deeney, attaccante ex Watford ora al Birmingham, ha parlato dell'amico Ivan Toney, collega del Brentford che sta facendo bene in Premier League:



"Se stesse facendo quello che sta facendo ora in un club più glamour, saremmo diventati quasi melodrammatici su di lui. Se avrà l'anno che probabilmente avrà, il Chelsea lo terrà d'occhio, anche se sarebbe perfetto per lo United".