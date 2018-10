Intervistato da ESPN FC, l'attaccante del Bournemouth Jermain Defoe non chiude al ritorno in MLS: "Non lo escludo perché quando ero lì mi piaceva. Mi è piaciuto vedere posti diversi, in cui non ero mai stato. Penso forse di essere andato in MLS troppo presto, ma all'epoca sembrava sensato perché era un buon affare per entrambe le parti. Per me andare in un altro campionato, accettare una nuova sfida in un club che aveva cambiato molto.. Conoscevo il manager, Toronto è una città straordinaria e ho pensato che lì, in MLS, avevano giocato Beckham, Robbie Keane e altri. Pensavo fosse un nuovo bel capitolo della mia vita e, ad essere onesti, mi è piaciuto".