Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Marotta al Napoli? Non credo farebbe miracoli, la Juve ha vinto perché ha una grande struttura e un forte potere economico e non solo. Bisognerebbe cambiare totalmente il club: noi abbiamo un direttore sportivo che non parla, mentre Marotta mediaticamente è molto presente, l’anno scorso parlò addirittura per il Sassuolo, dicendo che Politano non era in vendita”.