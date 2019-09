Luigi Delneri, ex allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com: "Sarri? Ci sono state un po' di critiche, è vero. Ma è normale quando alleni la Juventus. Maurizio arriva dalla vittoria in Europa League, non è mai facile conquistare un trofeo a livello europeo. Personalmente, poi, difendo sempre la meritocrazia e lui ha lavorato sodo per arrivare dove è ora. Ho avuto piacere quando ho saputo che sarebbe diventato il nuovo allenatore dei bianconeri".



SULLE SECONDE LINEE - "La scelta ricade sempre sui giocatori che in quel momento ti forniscono maggiori garanzie. E mi sembra che non stia sbagliando, giocatori come Khedira e Matuidi godono di buona forma. E c'è una lunga panchina, ci sono giocatori che può impiegare in corso d'opera per cambiar la partita".