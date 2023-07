Ospite di Sky, Alessandro Del Piero ha raccontato anche il momento dell'addio alla Juventus nel corso del famoso match dello Stadium contro l'Atalanta: "Ho vissuto un anno assurdo, bello ma per tanti punti di vista drammatico e ricordo la mia ultima partita, quel lungo saluto nato da una richiesta esplicita dei tifosi. E' stata una scelta loro, hanno fermato la partita per un quarto d'ora, continuavano a chiamare il mio nome, molti di quei ragazzi, di quei padri, mi hanno accompagnato per 20 anni".



"Con la Juve in quei 20 anni abbiamo fatto tutto, abbiamo vinto le cose più impossibili e belle, fino a quello che è successo nel 2006, che oltre al mondiale per noi è stato un anno tragico con la Serie B. Quello che è successo dopo la Serie B, fino a ritornare vincenti, proprio in quella giornata li, nella giornata del mio addio abbiamo alzato la coppa. Le vite dei tifosi e dei giocatori ad un certo punto si uniscono, quando gente come me, come Totti, Maldini, Zanetti, passano tanto tempo in una squadra. Credo che quel momento sia stato proprio l'apice e il sunto di quei 19 anni dove siamo cresciuti insieme".