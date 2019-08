Amarcord Del Piero. L'ex attaccante della Juventus ricorda con un tweet la sua prima partita giocata senza la maglia bianconera con un pensiero a Daniele De Rossi che questa notte debutterà con il Boca Juniors: "Chissà come si sentirà Daniele De Rossi - ha scritto Alex - pronto a scendere in campo con il Boca per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un po' "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!".