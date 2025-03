Del Piero contro la Juventus: “Sono molto preoccupato, c’è continuità verso il basso”

L’ex capitano della Juventusnon ci sta a vedere la “sua” squadra che perde una partita come quella con la Fiorentina: uno 0-3 durante il quale i bianconeri non sono mai stati in partita, Thiago Motta è finito ancora una volta nel mirino della critica anche se la dirigenza ha ribadito la fiducia verso di lui. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Del Piero ha commentato così il momento negativo della Juve: “. C’è bisogno di una reazione per il quarto posto: all’interno della Juve dicono sia l’obiettivo primario, ma per un club del genere deve essere il traguardo minimo”.

- La Juve deve fare tantissimo lavoro.: non ci sono reazioni nei momenti di difficoltà e non si vede un gioco; bisogna trovare delle soluzioni. È stata data fiducia al nuovo allenatore con cessioni molto precise e acquisti di un certo tipo. Io sono molto preoccupato per la Juve.. In campionato potevi consolidarti, visto che la Lazio è in frenata e il Milan era in crisi, invece hanno fatto anche rientrare il Bologna”.

