Del Piero diventa allenatore: "Da oggi chiamatemi Mister". E i tifosi della Juventus sognano

Un post, un lungo messaggio via social. Così l'ex capitano bianconero ha annunciato di aver concluso il corso a Coverciano ed aver ottenuto il patentino da allenatore. Tante foto e altrettanti ringraziamenti per celebrare il percorso svolto nel Centro Tecnico Federale della FIGC, culminato con la discussione della sua tesi. Il titolo? "Uno per tutti (tutti per uno)".- Così Del Piero sui social: "... da oggi potete anche chiamarmi “Mister”...

Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore.Grazie!".

- L'annuncio di Del Piero ha scatenato immediatamente la reazione del mondo del calcio, ma soprattutto ha acceso la fantasia dei tifosi della Juventus che hanno preso d'assalto i commenti del post invocando il ritorno della bandiera.Chi sogna di vederlo un domani in panchina,. Perché il legame tra ADP e la Vecchia Signora non si è mai spezzato e in vista dell'inizio di un nuovo progetto tecnico sono tanti gli appassionati a volere il ritorno di un'icona per dare nuovo slancio. "La Juventus ha bisogno di te, torna a casa": i tifosi chiamano a gran voce Del Piero.

