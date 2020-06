Si può essere tifosi o analisti, con problemi di vista o fini osservatori, ma senza obiettività, difficilmente si può ragionare. Alessandro Del Piero, dopo le parole di ieri sera a Sky Sport su Mario, ha spaccato la tifoseria e messo in crisi il principio poc'anzi accennato: appunto, l'obiettività. ​“Mandzukic? L’avrei tenuto tutta la vita. Per quello che ha fatto, per come lo fa.. Eppure, tra il problema ed il suo potenziale risolutore, si sono create alcune discordanze, specialmente tra i tifosi. Si è aperto uno scontro, perché d'altronde, per come è posta l'affermazione di Del Piero, era facile sospettare che qualche "vedova" di Mandzukic si sarebbe scatenata, dopo mesi di torpore.