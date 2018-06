Anche le storie d'amore più belle e durature finiscono: è il caso di Alessandro Del Piero, che dopo 19 anni si lascia con la moglie Sonia Amoruso. Lo riporta TGCom, che spiega di come l'addio sia il risultato di una crisi profonda causata da lunghe incomprensioni.



VITA SEPRARATA - La coppia non appare insieme da parecchio tempo e secondo il settimanale Chi e divergenze tra marito e moglie non sono facili da appianare: la famiglia vive a Los Angeles, ma quando si trasferiscono in Italia lui sta a Milano e lei a Torino. Vita separata dunque, dopo 19 anni insieme e tre figli: nessuna foto di coppia negli ultimi due anni, agli eventi mondani, e nessuno scatto social insieme. Questa volta siamo davvero all'epilogo di una delle storie d'amore più durature nel mondo del pallone.