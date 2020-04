Juventus, ma non solo. Alessandro Del Piero ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei temi del momento e dell'emergenza coronavirus: "Negli Usa abbiamo vissuto quello che si è visto in Italia, con qualche settimana di ritardo. Prima un po' di sottovalutazione, poi ansia, ora paura, ma anche consapevolezza dei comportamenti giusti da tenere. Ripartenza del calcio? Sportivamente è meglio finire la stagione, attendere il verdetto del campo. La priorità è la salute, serve il massimo della sicurezza, ma la seconda priorità deve essere quella di ripartire per l'economia, per i posti di lavoro. Non mi piacciono i discorsi demagogici di chi quasi criminalizza chi sta provando a rimettersi in marcia".



DYBALA - "E' un giocatore di qualità straordinarie. Chi ha i suoi mezzi, il suo talento e la sua testa deve fare di più. Non deve porsi limiti. Nessuno ti regala niente, alla Juve più che mai".



RIDIMENSIONAMENTO - "E' necessario, serve un equilibrio tra costi e ricavi, che possa garantire al club non sopravvivenza, ma longevità e di essere meno dipendente da pochi risultati. Va poi affrontato il problema pubblico. Il calcio italiano si è isolato dalla gente, sia nell'immagine che si sono fatti alcuni giocatori, sia per gli stadi, inadatti alle famiglie. Serve il modello americano. Poche regole, niente deroghe, ossessione per il livello dello spettacolo e della competitività".