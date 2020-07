Alex Del Piero, leggenda della Juventus, commenta su Sky Sport la vittoria dei bianconeri sulla Lazio: "Serve equilibrio e Sarri lo cerca. Ha cercato la concretezza rispetto al gioco, significa un bilanciamento della squadra in chi gioca, in chi entra, che ha determinate caratteristiche. Juve all'attacco? Anche la Lazio ti porta lì, ti porta a essere fisico, a correre, a tenere botta e ad avere qualità davanti. Le conferme sono le stesse: Ronaldo fa gol, Dybala è il più in forma. Cuadrado è un appoggio fantastico, si può permettere di tenere palla la squadra e di stancare gli avversari".