Ogni tanto sembra che il calcio, visto dal suo interno, sembri fregarsene di quello che succeda al di fuori, viaggiando su binari paralleli rispetto a quello che sentono e vivono i tifosi. E non c'è nulla di scandaloso, ovviamente, perché chi popola questo mondo - così come in ogni altro contesto - sono le persone.Le persone, se sintonizzate sulla stessa lunghezza d'onda, diventano amiche. Perché d'altronde, parliamo solo di un gioco. Così, mentre al di fuori del rettangolo verde ci si odia a colpi di tweet e di insulti, dentro si respira un'aria decisamente diversa.