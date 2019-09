Dybala sta vivendo un periodo delicato alla Juventus. Prima le sirene dalla Premier League inglese e poi il possibile scambio con Icardi dell'Inter, finito al PSG. Proprio il club che voleva Dybala in caso di cessione di Neymar. Ora il mercato è chiuso, l'attaccante argentino è rimasto alla Juve ma ha giocato solo gli ultimi 14 minuti contro il Napoli. Come si legge su Tuttosport, a Los Angeles con la nazionale Dybala ha incontrato l'ex bandiera bianconera Del Piero. Il colloquio gli servirà per chiarirsi le idee sul futuro: riconquistare la Juve o andare via?