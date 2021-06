Alessandro Del Piero parla al Corriere della Sera della Juventus: "Se mi è mai stata prospettata la possibilità di diventare dirigente della Juve? No, mai. Io come Maldini nel Milan? Anche lui ha dovuto attendere a lungo prima di tornare nel suo club. A parte gli scherzi, sono soddisfatto di quello che faccio oggi, e di quello che sto costruendo. Non vorrei avere un ruolo per ciò che ho fatto nel passato: quello rimarrà per sempre e nessuno potrà mai cancellarlo, così come il mio rapporto con la Juve. Vorrei essere considerato per quello che sono, e per quello che posso e potrò dare".