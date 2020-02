Alessandro Del Piero vorrebbe Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. L'ex attaccante bianconero ha dichiarato a Sky Sports UK: "Sì, sarebbe una buona scelta. Penso che Guardiola sia adatto a tutti i club per quello che ha fatto in passato e per quello che sta facendo ora. Ha vinto in Spagna, in Germania e in Inghilterra, gli mancano l'Italia e la Francia. Potrebbe essere davvero interessante vederlo in Serie A, la prossima sarà un'estate calda anche nel calcio".



Nonostante i due anni di squalifica dalle coppe europee decretati dalla Uefa per la violazione del fair play finanziario, secondo il prestigioso quotidiano britannico The Times, l'allenatore spagnolo avrebbe già comunicato al Manchester City l'intenzione di rispettare il proprio contratto anche nella prossima stagione.