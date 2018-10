Dagli studi di Sky, Alessandro Del Piero commenta lo strepitoso rendimento di Gonzalo Higuain al Milan: "Higuain credo abbia anche un po' il dente avvelenato. Voleva riscattarsi dopo la maniera in cui è andato via, nonostante tante stagioni importanti che nessuno può negare. Da qui nasce la rabbia di Higuain, alla Juventus è arrivato Ronaldo e credo che ad Higuain girano un po'... avete visto il suo gesto dopo ogni gol? Allarga le braccia, vuole l'abbraccio di tutti ed è arrivato al Milan per risolvere problemi. Si trova alla grande in questo gruppo".