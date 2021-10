Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, parla a Sky prima della partita con lo Zenit: "Chiesa sta nascondendo tante magagne, Dybala purtroppo ha tanti problemi fisici e si è inventato Bernardeschi seconda punta, ha fatto di necessità virtù. Ma in Champions si è vista una Juve diversa rispetto al campionato, la coppa è molto sentita all'interno del mondo juventino, stasera andranno in campo col coltello tra i denti".