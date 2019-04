Dagli studi di Sky, Alex Del Piero ha risposto così sulla sconfitta della Juventus contro la Spal che non dà lo scudetto matematico ai bianconeri: "La testa della Juve è solo alla Champions, questa sconfitta non è preoccupante, sanno che lo scudetto arriverà prima o poi. Per me in questa sconfitta c'è pure il merito della Juve: potersi permettere di arrivare a queste partite con le riserve, con i panchinari, è un lusso che dimostra quanto sia stato straordinario quello che ha fatto la Juve in questi mesi. Bravi".