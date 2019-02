Alessandro Del Piero "gioca" Atletico Madrid-Juventus. A Margine dei premi Laureus, l'ex attaccante ha parlato della sfida che aspetta i bianconeri mercoledì. Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Come finirà? Può finire in tutti i modi, l'Atletico è una squadra compatta, forte, dura ma con grande qualità e personalità, poi in casa si avverte ancora di più. La Juve, dall'altra parte, è una delle squadre che può vincere la Champions perché ha tutto per poterlo fare. Ho sentito Allegri dichiarare che vuole segnare un gol, perché sa che se torna a Torino con lo 0-0 diventa una partita complicata. Cè sempre una favorita, vedendo le due squadre direi che la Juve ha qualche chance in più. Molti la vedono come vincitrice della Champions o una delle 3-4 pretendenti, non è un’eresia dire che la Juve è favorita".



SU RONALDO E ICARDI - "L'impatto di Ronaldo? Me lo aspettavo proprio così, è bastato unire le due mentalità, quella della squadra e la sua, che sono le stesse, ossia voler vincere ogni partita. Icardi? Ci sono state delle prese di posizione molto forti, ma credo che per il bene di Mauro e dell'Inter la cosa vada sistemata quanto prima". SU ZANIOLO - "È un giocatore che ha fatto vedere già tanto, che ha delle qualità fisiche e tecniche incredibili. La cosa che sorprende in maniera positiva è che tiene il campo con grande personalità, e queste sono tre caratteristiche molto importanti e difficili da trovare in un solo calciatore. Quindi vista anche la sua età potenzialmente ha un grande futuro davanti. Bisogna vedere dove andrà, se resterà alla Roma oppure no, ci sono tanti punti di domanda, ma come ragazzo e giocatore ha un futuro incredibile davanti a se. Juve interessata a lui? Sembra che possa andare ovunque, ma la Roma è stata brava e intelligente ad accaparrarselo in questa prima fase, vedremo quindi quello che accadrà".