Alessandro Del Piero a Sky: "La serata non è andata bene, è un passo indietro importante e una batosta forte. Allegri si aspettava alcune risposte, non solo per la classifica, ma c'è ben poco da salvare in una serata come quella di stasera. Sarà una brutta batosta per tutto l'ambiente. Nella velocità della palla, nei contrasti, nell'aggressività e nel tentare qualcosa di diverso non c'è stata partita. La Juve non ha mai tirato in porta e il Chelsea ha fatto quello che ha voluto dall'inizio alla fine, sia dal punto di vista fisico che tecnico".