Del Piero: "Juventus, anno anomalo, è successo di tutto. Sulla Champions..."

Si è svolta quest'oggi a Firenze la conferenza stampa di presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli, a cui ha preso parte anche, ex capitano e numero 10 della. In zona mista, Del Piero si è espresso anche sulla stagione della Vecchia Signora, come riporta IlBianconero.com: ". Ovviamente dal punto di vista dell'affetto che ho io mi auguro che domenica riesca a vincere a Venezia o che comunque vada in Champions League. Io sono veneto per cui tutto quello che è veneto mi interessa anche in maniera emozionale, ma l'importante è che riesca a andare in Champions League".

E ancora, sulla: "Arrivare a una domenica così incasinerà il cuore di tanta gente, alla fine molti gioiranno e altri no. Però è bello, è bello perché rende tutto così, sul filo del rasoio, e questo penso sia una cosa positiva per tutto il movimento calcistico che ha visto una finale di Coppa Italia anomala ed emozionalmente anche molto bella perché il Bologna sta facendo un percorso straordinario e vincere - non solo apparire 51 anni dopo in una finale - ma vincere ha fatto sorridere un po' tutti devo dire. Poi abbiamo l'Inter in finale di Champions League, la Fiorentina che è stata in semifinale di Conference, anche quest'anno insomma nonostante il gap che abbiamo rispetto ad altri campionati ci son dei segnali belli, positivi da sottolineare, e speriamo che questo continui anche il prossimo anno".