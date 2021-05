Così Alex Del Piero ha parlato a Sky Sport della prestazione di Franck Kessie in Juve-Milan di oggi: "Pioli in mezzo al campo ha un giocatore di grandissima qualità e personalità, che è Kessie. Dopo il rigore sbagliato si è andato a riprendere la squadra e non ha mai buttato via un pallone. È restato concentrato. Si vede che c'è una grande crescita e che ha una grande voglia di migliorarsi. È stato aiutato tantissimo anche dall’assenza dei tifosi".