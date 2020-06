Ospite a Sky Sport, Alessandro Del Piero commenta la possibilità che l'Inter di Conte torni in corsa per lo scudetto: “Secondo me è già dentro l’Inter. Più che altro perché affronteremo un campionato totalmente nuovo, è un mini-torneo in cui può accadere di tutto. Chi sarà più bravo ad adattarsi al momento? Questo farà la differenza, nella lotta scudetto e non solo”.