Alessandro Del Piero parla all'Huffington Post: "Il mio gol più bello? Da parte mia è difficile scegliere, ma lo hanno fatto gli altri: Juventus-Fiorentina 3-2, anno 1994. Gol simbolo per me e apripista dei successi della mia squadra".



CHAMPIONS O MONDIALE? - "Niente è come la Coppa del Mondo! Ma il peso non me lo ricordo. Forse perché quando l'ho sollevata ero io a sentirmi leggero come mai nella mia vita".



LO STADIO MIGLIORE - "Tutti quelli dove ho vinto, ho fatto gol, mi hanno applaudito. Su tutti, il Westfalenstadion di Dortmund".



LA JUVE VINCERA' DI NUOVO LA CHAMPIONS - "Senza dubbio, presto. Sarebbe più facile se smettesse di essere un'ossessione. E spero di esserci per raccontarla e per viverla, stavolta da tifoso".