Dall'Indonesia, dove è presente come ambasciatore per il Champions Trophy Tour, Alessandro Del Piero ha parlato a Marca della Champions League e, ovviamente, della Juventus: "Se mi aspettavo la rimonta della Juve sull'Atletico Madrid? Non è stata una grande sorpresa per chi, come me, sa cosa sia la Juve, per chi come me conosce il club e la sua mentalità è qualcosa che può accadere. Non è stato facile, ma hanno fatto una partita perfetta, hanno concretizzato le occasioni e l’Atletico è scomparso".



SU RONALDO - "La sua tripletta? Ecco perché la Juve lo ha comprato. È un campione, ha già vinto la Champions e sa com'è giocare questo tipo di partite complicate. È concentrato su quell'obiettivo, la Juve lo ha acquistato per quello e il piano fino ad ora sta andando alla perfezione. Critiche a CR7 quando non segna? Se hai un giocatore che segna un gol a partita e reputi scioccante che non faccia una rete ti manca qualcosa. Sorpreso dalla sua firma per la Juve? Un po' sì, ma non molto. Cristiano poteva scegliere qualunque squadra, ma scegliere la Juve è stato un grande affare. Sono felice di quello che ha fatto, ora deve rendere felici i tifosi della Juve e spero che continui a segnare in tutti i modi".



SULLE FINALI PERSE - "Perché la Juve ne ha perse così tante? Ogni finale è stata diversa, a volte non erano favoriti, a volte sono incappati in una brutta serata. È difficile dire cosa accada, ma raggiungere la finale è già un grande risultato. L'ultimo passaggio è importante, ma sono sicuro che i bianconeri riusciranno a vincere la Champions. Hanno raggiunto la finale due volte nelle ultime quattro stagioni e hanno vinto sette scudetti di fila, questa Juve sta facendo la storia. Fallimento se non vince la Coppa? ‘Fallimento’ è una parola grossa, non la userei. Il progetto è vincere la Champions con Ronaldo, lui ha firmato per quattro anni. Se ci riesci nel primo anno, ancora meglio". SU ZIDANE - "Sono rimasto un po' sorpreso del suo ritorno al Real Madrid, soprattutto perché l'ha fatto prima di quanto mi aspettassi. Zizou ama Madrid, vive lì con la sua famiglia e ha un ottimo rapporto con il club. Penso che Florentino Perez avesse le idee chiare, è un affare intelligente. Lui alla Juve? Zizou è un amico, mi piacerebbe vederlo ovunque, anche per una birra! Ma la Juve ha un grande allenatore e sta andando bene".



SU DYBALA - “Paulo è un numero 10 diverso da me, gioca in un'epoca diversa e deve fare un altro tipo di calcio. Adesso è il suo momento, mi piace vederlo giocare".