Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del divorzio tra la Juventus e l'amministratore delegato Beppe Marotta: "E’ stato inaspettato. Potremmo aprire vari temi. Può essere visto come un procedimento annuale, la Juve cambia e stimola ogni tanto. Dà l’impressione che ci sia sempre qualcuno al comando che non è né Marotta né Allegri ma Agnelli e in questo contesto tutti fanno riferimento a lui. Questo ti porta ad essere, tra virgolette, a rischio. In questo caso si parla di ringiovanimento e in questo caso questo lascia strada a nuovi personaggi".