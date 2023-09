Alessandro Del Piero di nuovo alla Juventus? Dopo il caos societario dello scorso novembre, i tifosi invocavano a gran voce l'ingresso dell'ex capitano nell'organigramma: contatti e telefonate ci sono stati, ma il tempo è passato e la possibilità sembra essere sfumata. A confermarlo è stato lo stesso Del Piero, a margine di un evento in Puglia: "Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società", riporta Il Quotidiano di Puglia.