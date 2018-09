Alessandro Del Piero svela a La Gazzetta dello Sport che nella stagione 2012/13 avrebbe potuto affrontare i bianconeri in Champions League: "Quando andai via dalla Juventus , avevo la possibilità di giocare nel Celtic Glasgow. Rifiutai quella e altre proposte perché avevo già deciso di lasciare l’Europa. Ma quell’anno Juve e Celtic si affrontarono agli ottavi. Pensai: 'Meno male che non ci sono andato'. Dunque se capiterà a Gigi, saranno fatti suoi! A parte gli scherzi, lo seguirò con affetto, ma se ci sarà Juve-Psg gli tiferò contro...".