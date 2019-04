Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Spal-Juve. Commentando la formazione che vinse lo scudetto con Antonio Conte in panchina, ha esclamato, scherzando: "Era necessario mettermi in panchina anche qui? Pensavo di essere in casa. Questa trasformazione è stata incredibile. La Juve è cresciuta e le altre sono crollate. Giusto dare meriti a chi li ha, con una progettazione e lo stadio di proprietà. Il merito è della Juventus, con la complicità delle altre che hanno i loro demeriti".



SU KEAN - "Mi sono rivisto in lui. Quando entri in una squadra che funziona bene è molto più semplice fare bene. Ha saputo aspettare, è stato bravo. Ottimo atteggiamento. Kean è espressione della giovinezza​".