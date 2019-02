Dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha commentato la questione punizioni per la Juventus: "Cristiano Ronaldo tira sempre le punizioni, forse c'è una clausola o qualcosa di scritto nel contratto, non lo so (sorride, ndr). Non ditelo a Pjanic e Dybala... ogni tanto dovrebbero cambiare".



ICARDI - “Per alcuni giocatori e alcune tematiche c’è troppo rumore. In una squadra che non è la Juventus, nel senso che non sta vincendo tutte le partite, non è solidissima, si sta cercando una cerca continuità, quando metti queste situazioni in ballo crei inevitabilmente dei disequilibri importanti dentro lo spogliatoio. L’Inter è la squadra che nei singoli è l’unica che può competere con la Juventus”.