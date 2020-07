Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus, parla a Sky Sport dell'Inter dopo il pari contro la Roma: "Eriksen? Trovare nuovi Pirlo e Modric è molto complicato, le esigenze di Antonio Conte sono altissime sotto il piano tattico e dell'intensità. Poi l'Inter deve crescere a livello di personalità; se vuoi un salto di qualità devi portare a casa le partite dove vai in vantaggio. Poi la stagione dell'Inter è stata buona, ma Conte ha sempre detto che si deve crescere per essere competitivi. Ora c'è la stabilità giusta per poter fare il passo successivo".



SUL CONTATTO LAUTARO-KOLAROV - "Per il metro utilizzato fino ad oggi e per quello che abbiamo visto finora sui richiami al Var, l'arbitro su Lautaro avrebbe dovuto fischiare il fallo".