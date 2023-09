A volte una piccola notizia aiuta a capire una grande verità. Ho letto su Calciomercato.com cheil massimo livello professionistico, e ho subito pensato quanto poco possa riguardare il suo futuro.Se, infatti, Del Piero avesse avuto intenzione di fare l’allenatore, non solo l’avrebbe detto in modo che qualcuno lo sapesse, ma non avrebbe firmato un contratto triennale da commentatore di Sky. E’ vero che, ove mai qualcuno gli offrisse una panchina, potrebbe sempre chiedere di interrompere l’accordo, maNon che non ne sappia e non voglia approfondire (anzi, penso proprio che la sua intenzione sia di studiare sui banchi di Coverciano), ma. Meno di un anno fa, quando scoppiò il caso plusvalenze e il consiglio di amministrazione bianconero venne spazzato via come un fuscello, i grandi giornali annunciavano che il ritorno di Del Piero sarebbe stato imminente.Non per farlo alla Juve, naturalmente, ma per dimostrare che lui con la materia ha un rapporto culturale: vuole sapere tutto, anche quello che qualche “collega” non gli ha mai raccontato.