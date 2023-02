Del Piero a Sky parla di Di Maria: Abbiamo fatto una sfida di calci di punizione, questa estate, durante la tournée della Juventus. Chi ha vinto? Devo dire che è finita in parità, però poi ci siamo sentiti anche durante il Mondiale. Che ragazzo è? non l'ho conosciuto in maniera approfondita, ma l'impressione è di un ragazzo molto concreto, che è un po' anche il suo gioco. Rischia, ma va sulla concretezza”.