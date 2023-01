“Dybala ha scelto la Roma rispetto ad altre squadre, sicuramente se ti senti amato stai bene e lui lo ha percepito dall’inizio, Roma lo ha accolto con una standing ovation proprio per aver scelto Roma. Anche ai Mondiali si è vista una squadra che ha vinto giocando in modo antico, tutti a disposizione del dieci. Non è scontato che i giocatori vogliano farlo, anche se il dieci si chiama Messi. Nel calcio attuale tutti devono correre tanto, se ora lo fa è perché ha una mentalità e spirito di sacrificio dato anche dagli anni alla Juventus. Nella Roma ha trovato tutto ciò che gli serviva, sia lui che Abraham stasera hanno capito che non sempre i numeri determinano se hai fatto una bella stagione o no”. Così Alessandro Del Piero a Sky.